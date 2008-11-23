Папа Римський вшанував пам'ять жертв Голодомору

Папа Римський БЕНЕДИКТ XVI під час традиційної недільної проповіді на площі Святого Петра у Ватикані вшанував пам`ять жертв Голодомору в Україні та інших регіонах колишнього Радянського Союзу під час комуністичного режиму.

"На ці дні доводяться 75 роковини Голодомору, "великого голоду", який в 1932-1933 роках призвів до загибелі мільйонів людей в Україні та інших регіонах Радянського Союзу під час комуністичного режиму", - сказав він, звертаючись українською мовою до українських прочан, які прибули до Ватикану, передає РІА “Новости”.

Понтифік зазначив, що "ніякий політичний устрій заради ім`я ідеології не може заперечувати права людини, її свободу і гідність".

Згадуючи "великий голод", що став результатом політики Сталіна і спричинив мільйони жертв, Папа Римський сказав: "Я молюся за безневинних жертв цієї страхітливої трагедії".