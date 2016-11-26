У Кропивницькому відкрили пам'ятник "Жертвам Голодомору 1932-1933 років" (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, меморіал у вигляді козацького хреста на земляному валу є авторською роботою головного архітектора міста Вадима Мездріна.

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Близько 500 жителів Кропивницького пройшли центральною вулицею міста від Кафедрального собору до новозбудованого пам’ятного знаку «Жертвам Голодоморів». Вони несли державні прапори України та стяги політичних партій, вигукували «Слава Україні! Героям Слава!», тримали в руках квіти та свічки.

Учасники ходи біля пам’ятного знаку вшанували хвилиною мовчання загиблих під час Голодомору. Після молитви пам’ятний знак освятив єпископ Кропивницький i Голованiвський УПЦ Київського патріархату.