Ющенко хоче, що ВР поклала бюджет під новорічну ялинку

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що Верховна Рада до кінця року повинна сформувати державний бюджет на 2009 рік.

Про це він сказав в інтерв`ю “5-му каналу ”, яке транслювалася увечері, 23 листопада.

"Це не швидка робота. Але якщо ми проведемо цю роботу, щоб країна ввійшла в 2009 рік із бюджетом, це буде спільна велика перемога", - наголосив Президент, висловивши думку, що для формування бюджету-2009 парламенту потрібно 4-5 тижнів.

"До кінця року треба знайти взаєморозуміння у стінах парламенту і дати відповідь на кризові явища", - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

На його думку, ухвалення бюджету наступного року, а також законів, які б мінімізували наслідки економічної кризи, є найважливішим пріоритетом.

Президент підкреслив, що "стабілізаційний пакет ще треба доповнити не одним законом і не одними позиціями, які посилили б нашу економічну, фіскальну й монетарну політику".

"Я схиляю політичних лідерів до того, що було б дуже добре, щоб ми сформували економічну доктрину, принаймні на місяць-півтора, і забезпечили її реалізацію в парламенті", - зауважив В.ЮЩЕНКО.

На його думку, також необхідно "в контексті бюджету 2009 року передбачити фінансування, якщо в цьому буде потреба, дострокових виборів до парламенту".

Також Президент зазначив, що теоретично ще можна зробити так, аби не проводити вибори.

Водночас В.ЮЩЕНКО повідомив, що докладає всіх зусиль, аби парламентські сили вели діалог стосовно створення коаліції.

"Якщо цей діалог не закінчується результативно, то позачергові вибори - це відповідь, яку диктує Конституція", - наголосив глава держави.