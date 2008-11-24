У Києві за підозрою в шахрайстві затримали американця Роберта Флетчера

Співробітники Голосіївського райуправління міліції Києва вчора, 23 листопада, затримали за підозрою в шахрайських діях стосовно українських громадян організатора тренінгового проекту «Як стати мільйонером» громадянина США Роберта ФЛЕТЧЕРА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив начальник Головного управління МВС України в м. Києві Віталій ЯРЕМА.

За його словами, приводом для затримання стали заяви 6-х громадян України, що «їхніми коштами, які вони вклали в інвестиційний проект, заволодів громадянин Америки ФЛЕТЧЕР III Роберт Томас, в діях якого вбачається шахрайство».

Як зазначив В.ЯРЕМА, «за нашою інформацією, сума коштів, зібрана з громадян під ці проекти, перевищує 10 млн. дол.».

«Сьогодні йде активна робота по документуванню цих фактів, відбуваються заходи по блокуванню рахунків в банківських установах, щоб забезпечити максимальне відшкодування потерпілим», - сказав він.

Водночас В.ЯРЕМА поінформував, що відразу після затримання Р.ФЛЕТЧЕРА для забезпечення його прав до міліції прибули троє адвокатів.

Наразі Р.ФЛЕТЧЕР утримується у Київському ізоляторі тимчасового тримання.

Начальник столичного главку зауважив, що завтра в одному із судів буде вирішуватися питання про обрання Р.ФЛЕТЧЕРУ міри запобіжного заходу.

«Наскільки мені відомо, слідчий ініціюватиме арешт», - сказав В.ЯРЕМА.