Семенюк готує закон про реприватизацію

Фонд державного майна України має намір розглянути питання про реприватизацію підприємств, що змінили власника у період ваучерної приватизації.

Про це газеті “Коментарі” повідомила голова ФДМУ Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО. За її словами, 47% підприємств, які були придбані в ході ваучерної приватизації, не працюють. Ваучерна приватизація, яка проводилася без інвестзобов`язань, привела до повної втрати виробництва, бюджетних надходжень і втрати робочих місць. У законопроекті, що готується, чітко виписаний механізм повернення і повторного продажу такої власності. Як повідомляє тижневик, документ визначає реприватизацію як повернення об`єкта державі з компенсацією втрат колишнім власникам і повторний його продаж.

На думку голови ФДМУ, такі підприємства більш ефективно продавати дешево, але із солідними інвестзобов`язаннями, які б дозволили відновити виробництво. Даний законопроект ФДМ вже направив депутатським фракціям, Кабінету Міністрів і Секретаріату Президента, і сподівається повернутися до цього питання після відновлення повноцінної роботи Верховної Ради України.

На сьогодні Фонд за допомогою судових процедур повернув у держвласність 253 об`єкти, господарі яких не виконували інвестзобов`язань, пишуть “Коментарі”.