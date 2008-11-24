Нацбанк різко знизив курс гривні на завтра

Національний банк України на 25 листопада 2008 року різко знизив курс гривни щодо американського долара до рівня 6,2951 гривні за одиницю американської валюти. Про це повідомляється на офіційному сайті НБУ. (На 24 листопада НБУ встановлював курс на рівні 617.1700 грн. за 100 дол., перед тим, на 21 листопада, – 599.8800 за 100 дол. – УНІАН.)

У свою чергу, вартість євро доведена банком до 804,0731 гривні за сто одиниць європейської валюти.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 листопада, торги на міжбанківському валютному ринку торги по долару завершилися на позначці 6,4500/6,5500 грн.