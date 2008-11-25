До межі знижено ПДВ у Великій Британії

Міністр фінансів Великої Британії Алістер Дарлінг оголосив про зниження податку на додану вартість (ПДВ) з нинішніх 17,5% до 15%. Нова ставка ПДВ стане мінімально можливою за правилами Євросоюзу. Повідомляється, що податок буде на зниженому рівні впродовж 13 місяців. Також міністр висунув пропозицію щодо підвищення максимальної ставки прибуткового податку з 40% до 45% в 2011 р. після наступних загальнонаціональних виборів, передає Associated Press. Крім того, міністр знизив прогноз зростання економіки Великої Британії в 2009 р. Згідно з прогнозом, ВВП знизиться на 0,75% і складе 1,25%.

Тимчасове зниження ПДВ має пожвавити економіку країни, яка входить у рецесію. За попередніми даними, ВВП Великої Британії в III кварталі ц.р. знизився 0,5% щодо попереднього кварталу, що стало першим квартальним зниженням з 1992 р.

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