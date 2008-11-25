У запорізькій школі померла 12-річна дівчинка
17:12, 25 листопада 2008Суспільство
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Причини встановлюються
У Запоріжжі у школі померла 12-річна дівчинка.
Як повідомили УНІАН у керівництві прокуратури Запорізької області, трагедія сталася сьогодні вдень у середній школі №93 на території Шевченківського району Запоріжжя.
"Причини та обставини події ще встановлюються. Достеменно відомо лише те, що школярка померла у шкільному актовому залі. Відповідно до розкладу уроків класу, в якому вчилася дівчинка, це сталося у вільний від уроків час - після закінчення так званої першої зміни", - повідомили в прокуратурі.
За цим фактом відбувається перевірка.
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