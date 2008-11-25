У запорізькій школі померла 12-річна дівчинка

У Запоріжжі у школі померла 12-річна дівчинка.

Як повідомили УНІАН у керівництві прокуратури Запорізької області, трагедія сталася сьогодні вдень у середній школі №93 на території Шевченківського району Запоріжжя.

"Причини та обставини події ще встановлюються. Достеменно відомо лише те, що школярка померла у шкільному актовому залі. Відповідно до розкладу уроків класу, в якому вчилася дівчинка, це сталося у вільний від уроків час - після закінчення так званої першої зміни", - повідомили в прокуратурі.

За цим фактом відбувається перевірка.