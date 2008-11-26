У будівельних організаціях Донецька звільнено близько 450 осіб

У будівельних організаціях Донецька з 1 жовтня до сьогодні було звільнено близько 450 осіб.

Про це повідомив учора на прес-конференції Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО. За його словами, «у будівництві було повне скорочення… зараз ця цифра коливається в районі 450 осіб», звільнено будівельників з комерційних будівельних організацій, які становлять 99% усіх будівельних підприємств міста. Але мер зазначив, що в будівельних організаціях «є міграція – з одних підприємств працівники скорочуються, на інші підприємства приймаються».

Загалом, характеризуючи ситуацію в місті зі звільненнями, О.ЛУК’ЯНЧЕНКО наголосив, що «процес керований, масових звільнень немає».

«Але сьогодні я ще раз говорю, що в нашому фонді зайнятості є 4900 вакантних місць, як було, так і залишилися», - сказав мер.