Луценко: настає час стежити за кишенями й замками

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО закликає громадян бути пильними з огляду на тенденцію до зростання кількості крадіжок та пограбувань через економічну кризу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав учора на прес-конференції у Києві.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, правоохоронними органами встановлено, що зросла кількість людей, які втратили роботу, через що вони «стають на злочинний шлях».

«Закликаю громадян бути пильними і обережними, особливо щодо збереження грошей удома», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому міністр зауважив, що незважаючи на проблеми банків, все одно надійніше зберігати гроші у спеціальних фінансових установах.

Також Ю.ЛУЦЕНКО закликав громадян думати про власну безпеку на вулиці.

Водночас він сказав, що громадяни також мають звертатися до правоохоронних органів при перших ознаках «фінансової нечистоплотності», у тому числі у сфері житлового будівництва.