Луценко: настає час стежити за кишенями й замками
Зростає безробіття - зростає злочинність
Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО закликає громадян бути пильними з огляду на тенденцію до зростання кількості крадіжок та пограбувань через економічну кризу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав учора на прес-конференції у Києві.
За словами Ю.ЛУЦЕНКА, правоохоронними органами встановлено, що зросла кількість людей, які втратили роботу, через що вони «стають на злочинний шлях».
«Закликаю громадян бути пильними і обережними, особливо щодо збереження грошей удома», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.
При цьому міністр зауважив, що незважаючи на проблеми банків, все одно надійніше зберігати гроші у спеціальних фінансових установах.
Також Ю.ЛУЦЕНКО закликав громадян думати про власну безпеку на вулиці.
Водночас він сказав, що громадяни також мають звертатися до правоохоронних органів при перших ознаках «фінансової нечистоплотності», у тому числі у сфері житлового будівництва.