Нафтогаз вперше одержав від Газпрому формулу ціни
Пропозиція надійшла 5-6 тижнів тому
|Олег Дубина
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова правління «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА під час круглого столу «Енергетична політика України в умовах світової економічної кризи» сьогодні в Києві.
«Ми вперше від «Газпрому» одержали формулу ціни», - сказав він.
У свою чергу, як пояснив заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігор ДІДЕНКО, «вперше, приблизно 5-6 тижнів тому, в робочій кореспонденції «Газпрому» ми одержали проект договору, в якому йдеться про прив`язку до формульних категорій».
За його словами, російська сторона запропонувала «Нафтогазу» формульний підхід, який аналогічно запропонувала Туркменістану, Узбекистану і Казахстану.
«Відбувається прив`язка до цін на мазут і газойль, які прив`язані до котирувань Platts (Platts міжнародне агентство - УНІАН)», - додав він.
Також І.ДІДЕНКО відзначив, що НАК «Нафтогаз України» направив «Газпрому» свої пропозиції з цього приводу і чекає відповіді.