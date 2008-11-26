Нафтогаз вперше одержав від Газпрому формулу ціни

НАК «Нафтогаз України» вперше одержав від ВАТ «Газпром» (Росія) пропозицію про перехід на формульний підхід формування ціни на газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова правління «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА під час круглого столу «Енергетична політика України в умовах світової економічної кризи» сьогодні в Києві.

«Ми вперше від «Газпрому» одержали формулу ціни», - сказав він.

У свою чергу, як пояснив заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігор ДІДЕНКО, «вперше, приблизно 5-6 тижнів тому, в робочій кореспонденції «Газпрому» ми одержали проект договору, в якому йдеться про прив`язку до формульних категорій».

За його словами, російська сторона запропонувала «Нафтогазу» формульний підхід, який аналогічно запропонувала Туркменістану, Узбекистану і Казахстану.

«Відбувається прив`язка до цін на мазут і газойль, які прив`язані до котирувань Platts (Platts міжнародне агентство - УНІАН)», - додав він.

Також І.ДІДЕНКО відзначив, що НАК «Нафтогаз України» направив «Газпрому» свої пропозиції з цього приводу і чекає відповіді.