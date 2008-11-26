Нацбанк скасує всі обмеження на ринку готівкової валюти

Національний банк України із завтрашнього дня має намір зняти всі обмеження на готівковому валютному ринку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам перший заступник голови НБУ Анатолій ШАПОВАЛОВ.

«Сьогодні буде засідання правління, на якому буде ухвалено рішення про відміну всіх обмежень на валютному ринку. І комісії, і різниці між купівлею і продажем, і обмеження від офіційного курсу», – сказав А.ШАПОВАЛОВ.

Нагадаємо, Нацбанк своєю постановою №319 від 11 жовтня 2008 року заборонив кредитувати у валюті імпортерів, які не мають джерел валютної виручки. Крім того, Нацбанк не дозволив фінустановам виконувати клієнтські заявки про придбання валюти для дострокового виконання їх зобов`язань і розрахунків з нерезидентами за товари і послуги без їх фізичного ввезення на територію країни.

Зокрема, згідно з підпунктом 4.4 пункту 4, визначено, що купівля, обмін іноземної валюти з метою проведення розрахунків з нерезидентами за імпорт продукції (робіт, послуг, прав інтелектуальної власності), який здійснюється без ввезення цієї продукції на територію України, кваліфікуватиметься як порушення правил валютного регулювання і валютного контролю.