На Херсонщині почали будувати вишку, з допомогою якої буде здійснюватись мовлення на Крим

Про це повідомив заступник міністра інформаційної політики - керівник апарату Артем Біденко на своїй сторінці у Facebook .

"На Чонгарі, початок монтажу 150-метрової вежі. Другу секцію встановлено. Звідси скоро буде мовлення на Крим", – написав він у Facebook.

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Раніше повідомлялось, що в Україні планують побудувати дві нові вежі для відновлення мовлення в Криму.