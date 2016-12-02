На Херсонщині почали будувати вишку, з допомогою якої буде здійснюватись мовлення на Крим

16:33, 02 грудня 2016
Суспільство
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В селищі Чонгар Генічеського району Херсонської області почали зводити телерадіокомунікаційну вежу, яка даватиме сигнал на тимчасово окупований Крим.

Вежа буде 150 метрів заввишки / facebook.com/artembidenko

Про це повідомив заступник міністра інформаційної політики - керівник апарату Артем Біденко на своїй сторінці у Facebook .

"На Чонгарі, початок монтажу 150-метрової вежі. Другу секцію встановлено. Звідси скоро буде мовлення на Крим", – написав він у Facebook.

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Раніше повідомлялось, що в Україні планують побудувати дві нові вежі для відновлення мовлення в Криму.

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