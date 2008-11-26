Управління освіти назвало причину смерті запорізької школярки

Причина смерті учениці 7-го класу, яка вчора померла в актовому залі запорізької гімназії №93, так само, як і смерті школяра, який помер у Запоріжжі на уроці фізкультури в жовтні, - відсутність необхідного медобслуговування школярів.

Про це в інтерв`ю УНІАН заявив начальник Запорізького міського управління освіти і науки Дмитро СЕКИРИНСЬКИЙ.

“Розтин показав, що дівчинка померла в результаті раптової зупинки серця. При цьому за життя дитина не перебувала на диспансерному обліку, і у неї не було виявлено ніяких патологій, хоча всі медогляди вона проходила. Це говорить тільки про одне - про те, що медобслуговування школярів взагалі і медогляд зокрема у нас не на належному рівні», - підкреслив Д.СЕКИРИНСЬКИЙ.

За його словами, медогляд просто формальний - полягає у тому, що в школу приходить терапевт, через якого протягом 1-2 днів "проганяють" всіх учнів. «І це все обстеження: ніякого залучення вузьких фахівців з використанням кардіографів і іншого устаткування взагалі не проводиться. Тому що на це банально з року в рік не закладаються кошти», - сказав він.

Д.СЕКИРИНСЬКИЙ додав, що так відбувається не тільки в Запоріжжі, а по всій Україні. «Тому що в міністерствах у нас вважають за краще видавати "розумні" постанови про скасування бігових вправ, а не працювати над тим, щоб фактичний стан здоров`я населення відповідав відображеному на папері", - заявив Д.СЕКИРИНСЬКИЙ.

Він також зазначив, що, на його думку, батькам дітей, які з`явилися на світ у період з 1992 по 1998 рік, треба особливо уважно ставитися до здоров`я своїх дітей.

“Це діти, які народилися в період серйозної фінансово-економічної кризи, яка відбилася на кожній сім`ї, на кожній жінці-породіллі і на кожній дитині, яка, швидше за все, навіть в плані харчування мала можливість одержувати набагато менше, ніж одержують діти зараз", - заявив Д.СЕКИРИНСЬКИЙ.

Він також наголосив, що заяви ряду запорізьких ЗМІ про те, що дівчинка загинула тому, що у "швидкій" не було дефібрилятора, не відповідають дійсності.

“Швидка" приїхала через 7 хвилин після виклику, і дефібрилятор був, але "запустити" серце не вдалося", - запевнив начальник Запорізького міськуправління освіти і науки.

Як повідомляв УНІАН. 25 листопада в школі-гімназії №93, що у Шевченківському районі Запоріжжя, у приміщенні актового залу впала на підлогу під час підготовки до репетиції танцю і померла 12-річна дівчинка. Трагедія стала другим випадком смерті дитини в запорізькій школі з початку осені. У жовтні в Запоріжжі на уроці фізкультури після бігових вправ помер хлопчик.