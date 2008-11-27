Цієї зими дороги столиці посипатимуть новим реагентом

Цієї зими дороги столиці в слизьку погоду посипатимуть новим реагентом – кальцій-хлором, замість традиційної солі. Найближчим часом місто має отримати 4 розкидачі реагентів з програмованою системою їх дозування та вакуумний пилосос для прибирання тротуарів. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на генерального директор КК «Київавтодор» Георгія ГЛІНСЬКОГО.

«Цього року дороги будуть посипати новим реагентом – кальцій-хлором, який дає мінімальне навантаження на екологію міста», – поінформував він під час презентації нової спецтехніки для Києва.

За словами Г.ГЛІНСЬКОГО, протягом 10 місяців 2008 р. столична влада придбала 45 одиниць комунальної техніки. До кінця року надійдуть ще 18 одиниць техніки, включаючи зазначені розкидачі реагентів та для прибирання вулиць.

«Серед нових машин є причіпні машини «Магнум» для ремонту ям на дорогах, потужні дорожні комбіновані машини зі змінним обладнанням – як для поливання, так і для посипання доріг реагентами, та вакуумні замітально-прибиральні машини «ШМІДТ», – розповів Г.ГЛІНСЬКИЙ.

Крім того, за даними КМДА, кожне дорожнє управління в районах отримало по автомобілю «Дорожня служба», обладнаному перетворювачем напруги та набором професійного електроінструменту для виконання оперативних дорожніх робіт. Загалом в міському арсеналі – 1 тис. 600 одиниць комбінованої прибиральної техніки для прибирання столиці в літній та зимовий періоди.

Усього прибиранням міста займається 4,5 тис. осіб цілодобово в залежності від погодних умов. Більше 120 водіїв на спецтехніці працюють у кожному районі.