У Княжичах чотирьох поліцейських розстріляли прямо в маркованій машині Держохорони

Четверо поліцейських під Княжичами були розстріляні в маркованій машині Державної служби охорони. Про це прес-секретар обласної поліції Микола Жукович повідомив під час брифінгу, передає "112 Україна".

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"У цій машині знаходилися співробітники поліції, вона була розстріляна. (Машина - ред.) поліції охорони", - повідомив Жукович. Зараз її забрали евакуатором.

Таким чином в машині, судячи з усього, були смертельно поранені двоє співробітників Держохорони і двоє співробітників розвідки. Вогонь, очевидно, вівся з боку спецпідрозділу КОРД.

Жукович підкреслив, що обидві машини ДСО, які прибули на місце, були марковані, а всі поліцейські були одягнені в спецзасоби та бронежилети. Всі вони були в своїй формі - КОРД у своїй, ДСО у своїй: "Дві машини ДСО були марковані. Від поліції охорони було задіяно 2 екіпажу - 6 осіб. Скільки було представників поліції Києва не можу сказати".

Прес-секретар поліції пояснив, як ДСО могли бути не в курсі спецоперації колег: "Є різні операції і різних керівників можуть попереджати або не попереджати. Попереджати теж можуть різним способом. Чим більше попереджають, тим більше шансів, що ця операція може бути зірвана".

Вибух, про яку казали місцеві жителі, ймовірно був вибухом світлошумової гранати, яку кинули під цю ж машину ДСО.

"Можливо, була кинута світлошумова граната під автомобіль, щоб ті, хто знаходився в автомобілі, можливо, співробітники КОРДу думали, що це були злочинці, їх треба знищити", - говорить Жукович.

Також він розповів про зброю, яке було у поліцейських. Всі вони були озброєні табельною вогнепальною зброєю: як автоматичною, так і пістолетами.

Інші подробиці в поліції обіцяють розповісти через кілька днів, коли будуть опитані всі учасники події. При МВС і Нацполіції створена спеціальна група, яка буде вивчати всі обставини події.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 4 грудня в селищі Княжичі Броварського району під Києвом сталася трагедія, поліцейські помилково перестріляли один одного. Відомо про 5 загиблих. За словами очевидців, перестрілка відбулася близько 05:00. Місцеві жителі, які почули постріли, одразу викликали правоохоронців.

Інцидент розслідуватиме прокуратура, а поліція проводить службове розслідування. Всі матеріали службового розслідування і службової перевірки будуть надані прокуратурі.