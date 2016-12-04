Стрілянина у Княжичах: в лікарні помер шостий поліцейський – журналіст

Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст, колишній співробітник МВС Костянтин Стогній.

Читайте такожПід Києвом сталася перестрілка між поліцейськими і охоронцями ДСО: п'ятеро загиблих (фото)

«Тільки що Надзвичайным Новинам повідомили, що в Броварської лікарні помер 6(!) поліцейський.... Немає слів... Виїхали в лікарню», - написав Стогній.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 4 грудня в селищі Княжичі Броварського району під Києвом сталася трагедія, поліцейські помилково перестріляли один одного. Раніше повідомлялося про 5 загиблих. За словами очевидців, перестрілка відбулася близько 05:00. Читайте також "Почалася бійня": експерт озвучив версію трагедії в Княжичах Місцеві жителі, які почули постріли, одразу викликали правоохоронців.

Інцидент розслідуватиме прокуратура, а поліція проводить службове розслідування. Всі матеріали службового розслідування і службової перевірки будуть надані прокуратурі.