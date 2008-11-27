На початку грудня у Києві буде 9° тепла

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці у північних, західних і центральних областях місцями туман. На дорогах північно-західної частини подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, у в Карпатах, східних областях, Криму та Приазов`ї 2-7° морозу, вдень в Україні 1-6° тепла, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

29 листопада - без опадів, лише у західних областях вранці та вдень невеликі, в Карпатах, на Закарпатті та Прикарпатті помірні опади у вигляді мокрого снігу та дощу, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу. Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, у східній частині та в Карпатах 2-7° морозу; вдень 0-5° тепла, у південній частині 6-11° тепла; на півдні Криму вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°.

30 листопада - невеликі опади, вдень переважно у вигляді дощу, лише вночі у східних, а вдень у західних областях без істотних опадів. Температура вночі 0-5° тепла, на сході та в Карпатах 1-4° морозу; вдень 2-7° тепла, у південній частині 8-13°.

В Україні, крім східних областей, місцями туман. На дорогах північно-західної частини подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний (у східній частині південно-східний), 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с, на високогір`ї Карпат до 25 м/с.

1-2 грудня - без істотних опадів, лише місцями в західних областях, а 1 грудня і у східній частині України невеликі опади, переважно у вигляді дощу. Температура вночі 0-6° тепла, на Прикарпатті та крайньому сході місцями 1-2° морозу, вдень 4-10° тепла; у південних областях та в Криму вночі 3-9° тепла, вдень 8-14°. В Карпатах часом невеликі опади; температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 1-6° тепла.

У Києві у п’ятницю опади не очікуються. Вночі та вранці слабкий туман, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 3-5°.

По області - без опадів. Вночі та вранці місцями туман, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 1-6° тепла.

29 листопада - без опадів, 30 листопада - невеликий мокрий сніг з переходом у дощ; місцями туман. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура 29 листопада вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 0-5° тепла; 30 листопада вночі 0-5° тепла, вдень 2-7°.

1-2 грудня - без істотних опадів. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°.