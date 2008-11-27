СБУ затримала військових, які «чистили» склади Міноборони

У ході спеціальної операції Службою безпеки України виявлено та припинено у взаємодії з органами Міністерства внутрішніх справ функціонування злочинного угруповання, що спеціалізувалось на викраденні засобів ураження та військового майна зі складів Міністерства оборони України.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, у результаті вжитих заходів 25 листопада під час спроби реалізації вибухових речовин та військового майна затримано групу з 5 осіб, до складу якої входило 4 військовослужбовці однієї з військових частин Миколаївського гарнізону.

За даними прес-центру, лише за один день обшуків у членів злочинного угруповання було вилучено військового майна, яке вмістилося у вантажівку ЗІЛ. Це – військова амуніція, приціли нічного бачення, бронежилети, парашути, вибухівка тощо.

За матеріалами СБУ військовою прокуратурою Центрального регіону порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених статтями 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та 410 (викрадення військовослужбовцем зброї, бойових припасів, військової та спеціальної техніки) Кримінального кодексу України.

Наразі здійснюються невідкладні слідчі дії, зазначили в прес-центрі СБУ.