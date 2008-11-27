За право продавати арештоване майно б’ються аж 19 контор

19 спеціалізованих організацій подали заявки для участі у тендері на право реалізації у 2009 році майна, арештованого Державною виконавчою службою Міністерства юстиції.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мін’юсту, зазначивши, що тендер відбувся сьогодні, 27 листопада, в Міністерстві юстиції України.

Результати конкурсу та визначення переможців мають бути затверджені міністром юстиції впродовж 10 днів, додали в прес-службі.

За словами міністра юстиції Миколи ОНІЩУКА, до конкурсу були допущені підприємства як державної, так і приватної форми власності.

Зокрема, серед претендентів три переможці минулорічного тендеру – ТОВ «Гаста», ТОВ «Мультисервіс» та ТОВ «Форт».

Участь у тендері беруть також переможці минулих років - АТЗТ «Експоцентр-Одеса», ТОВ «Стратег», ДАК «Національна мережа аукціонних центрів» та ТОВ «Торговельно-комерційна компанія».

Крім того, до участі в тендері допущені «Українська універсальна біржа», ТОВ «Альянс», Товарна біржа «Наша», ПП «Брок-Мастер», Центральна універсальна біржа, ТОВ «ЮНОР», ПП «Нива – В.Ш.», ТОВ «ВКП «Фахівець», ПП «Спеціалізоване підприємство юстиція», ТОВ «Норвест Груп», ТОВ фірма «Домінант» та Українська універсальна товарна біржа.

При розгляді заявок претендентів оцінюватиметься наявність у компанії кваліфікованих спеціалістів, у тому числі фахівців з питань реалізації нерухомості, оцінки, товарознавців. Визначатиметься готовність претендента здійснювати реалізацію всього арештованого майна, як ліквідного, так і неліквідного. А також перевірятиметься решта умов, що закріплені Положенням про умови та порядок проведення тендерів з визначення спеціалізованих організацій для реалізації арештованого державними виконавцями майна, – наявність приміщень для зберігання майна, транспорту, відсутність боргів перед Мін’юстом за реалізацію конфіскату в попередні періоди тощо.

Право на реалізацію майна компанії-переможці отримають до кінця 2009 – початку 2010 року, сказав М.ОНІЩУК.

Міністр юстиції також повідомив, що впродовж 10 місяців 2008 року на реалізацію спеціалізованим організаціям було передано арештованого майна на суму 795 млн. 679 тис. 644 грн. Реалізовано впродовж року було майна на суму 144 млн. 195 тис. 431 грн. Знято майна з продажу у встановленому законом порядку протягом року на суму 291 млн. 015 тис. 165 грн. Станом на 1 листопада 2008 на реалізації в спеціалізованих торгівельних організаціях знаходився залишок арештованого державними виконавцями майна на суму 292 млн. 306 тис. 749 грн.

При цьому у Мін’юсті нагадали, що у 2007 році на реалізації перебувало арештованого майна на суму 746 млн. 307 тис. 974 грн. Реалізовано протягом року було майна на суму 215 млн. 122 тис. 055 грн. Знято майна з продажу у встановленому законом порядку протягом звітного періоду на суму 182 млн. 224 тис. 395 грн. Залишок майна, який знаходився на реалізації станом на 1 січня 2008 становив 314 млн. 481 тис. 377 грн.