Чиновникам Вінницької мерії зрізали зарплату

Виконавчий комітет Вінницької міської ради у зв’язку з кризою вирішив запровадити режим економії бюджетних коштів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у відповідному рішенні Вінницького міськвиконкому від 27 листопада.

Згідно з рішенням, мерія вирішила до кінця 2008 року не збільшувати чисельність працівників органів місцевого самоврядування і тимчасово призупинити прийом співробітників на вакантні посади, а також тимчасово заборонила своїм структурним підрозділам купувати автотранспорт, мобільні телефони, ноутбуки, меблі та побутову техніку.

Також мерія Вінниці вирішила в листопаді-грудні зменшити на 5% витрати з оплати праці працівників органів місцевого самоврядування, знизити на 5% витрати з придбання видаткових матеріалів та оплати послуг, а також не проводити до кінця 2008 року преміювання посадових осіб органів місцевого самоврядування.

Як повідомляв УНІАН, раніше Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив Кабінету міністрів скоротити бюджетні витрати на утримання державного апарату влади на центральному й місцевому рівнях мінімум на 20%.