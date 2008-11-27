У Черновецького вирішили знову «перетрусити» кіоски

Комунальне підприємство «Київське інвестиційне агентство» визнано єдиним оператором з розміщення тимчасових споруд (малих архітектурних форм) у столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято сьогодні на сесії Київської міської ради.

Запрошений на засідання сесії перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Денис БАСС під час виступу повідомив, що за попередніми підрахунками, в столиці розміщено більше 7 тис. МАФів. Він зазначив, що дозволи на їх встановлення були надані районними держадміністраціями, що призвело до їх безконтрольного розміщення по місту. Д.БАСС поінформував, що лише 250 підприємців звернулися для оформлення дозвільної документації на розміщення тимчасової споруди в Головне управління архітектури, як цього вимагає законодавство.

«Тобто, всі інші - незаконні споруди, які знаходяться в Києві», - підсумував Д.БАСС.

Відтак, Київська міська рада прийняла рішення з метою впорядкувати розміщення МАФів. Депутати затвердили відповідне положення щодо малих архітектурних форм та тимчасових споруд, а також дали доручення Київській міській держадміністрації, серед яких, зокрема, до 31 січня 2009 року провести інвентаризацію існуючих МАФів та вжити заходи щодо їх демонтажу в разі незаконного встановлення.

Київрада також вирішила, що до 1 січня 2010 року всі зазначені споруди мають бути єдиного вигляду і відповідати затвердженому в установленому порядку дизайн-проекту сучасних типів тимчасових споруд. Згідно з прийнятим рішенням, до 1 січня наступного року КМДА має привести у відповідність до цього рішення всі нормативно-правові акти, що регулюють питання розміщення МАФів, а також розробити до 1 березня наступного року комплексну схему зонування розміщення тимчасових споруд.

Київрада заборонила розміщення в Києві нових торговельних рядів, МАФів, в тому числі тих, які розміщуються на ринках столиці, що не відповідають затвердженим дизайн-проектам.