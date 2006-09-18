Погода до кінця тижня

Синоптики обіцяють, що до кінця тижня в Україні буде 20-25° тепла.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 19 вересня мінлива хмарність. Без опадів, лише в Карпатах та на Закарпатті місцями можливий короткочасний дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме 4-9° тепла, у східних областях - 1-6° тепла, на поверхні грунту місцями заморозки 0-2°, у південній частині та західних областях - 8-13° тепла, в Криму - до 16°; вдень - 20-25°.

20-21 вересня невелика та мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень 20 вересня у західних областях помірний, а 21 вересня у північних та центральних областях місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 7-12°, у південній частині - 11-16°, на півночі Лівобережжя - 4-9° тепла; вдень - 21-26°, 21 вересня у західних та північних областях - 18-23°; в Карпатах вночі - 3-8° тепла, вдень - 13-18°.

22-23 вересня без опадів, лише 22 вересня у південній частині місцями невеликі короткочасні дощі, грози. Температура вночі - 7-12°тепла, вдень - 19-24°; у південній частині вночі - 13-18°, вдень - 22-27°.

24-28 вересня без опадів. Температура вночі - 9-15°, вдень - 20-25°.

У Києві та області 19 вересня мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі - 6-8° тепла, вдень - 21-23°, по області вночі - 4-9° тепла, вдень - 20-25°.

20-21 вересня невелика хмарність. Без опадів, лише вдень 21 вересня місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 7-12° тепла; вдень 20 вересня - 21-26°, 21 вересня - 18-23°.

22-23 вересня без опадів. Температура вночі - 7-12°, вдень - 19-24°.