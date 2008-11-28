У Києві знизилася вартість оренди квартир (по районах)

З 20 листопада середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві знизилася на 6,01% (46 дол.) - до 717 дол. за квартиру на місяць.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії "SV Development".

За даними компанії "SV Development", за цей період у Печерському районі місячна вартість оренди однокімнатних квартир знизилася на 32 дол. - до 674 дол., 2-кімнатних – на 178 дол. – до 1003 дол., 3-кімнатних – на 208 дол. – до 1287 дол.

У Шевченківському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 21 дол. – до 531 дол., 2-кімнатних – знизилася на 51 дол. – до 974 дол., 3-кімнатних – знизилася на 211 дол. – до 1168 дол.

У Голосіївському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 28 дол. – до 506 дол., 2-кімнатних – на 40 дол. – до 671 дол., 3-кімнатних – на 56 дол. – до 892 дол.

У Солом’янському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 9 дол. - до 511 дол., 2-кімнатних – знизилася на 31 дол. – до 626 дол., 3-кімнатних – знизилася на 36 дол. – до 813 дол.

У Дарницькому районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 19 дол. – до 511 дол., 2-кімнатних – знизилася на 15 дол. – до 596 дол., 3-кімнатних – знизилася на 38 дол. – до 703 дол.

У Подільському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 10 дол. – до 490 дол., 2-кімнатних – знизилася на 28 дол. – до 671 дол., 3-кімнатних – знизилася на 29 дол. – до 719 дол.

В Оболонському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 14 дол. – до 506 дол., 2-кімнатних – знизилася на 31 дол. – до 602 дол., 3-кімнатних – знизилася на 40 дол. – до 721 дол.

У Святошинському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 5 дол. – до 506 дол., 2-кімнатних – знизилася на 16 дол. – до 599 дол., 3-кімнатних – знизилася на 23 дол. – до 703 дол.

У Дніпровському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 15 дол. – до 502 дол., 2-кімнатних – знизилася на 18 дол. – до 585 дол., 3-кімнатних – знизилася на 43 дол. – до 704 дол.

У Деснянському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 14 дол. – до 489 дол., 2-кімнатних – на 26 дол. – до 571 дол., 3-кімнатних – знизилася на 23 дол. – до 667 дол.

Обсяг пропозиції від всієї сукупності 1-3-кімнатних квартир, представлених у 10 районах Києва, становить: у Шевченківському районі – 16%, Печерському – 12%, Дарницькому – 12%, Оболонському – 12%, Дніпровському – 6%, Солом’янському – 15%, Голосіївському – 6%, Святошинському – 7%, Деснянському – 4%, Подільському – 10%.

Як повідомляв УНІАН, з 13 по 19 листопада середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві знизилася на 3,13% (25 дол.) - до 763 дол. за квартиру на місяць, з 1 по 13 листопада середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві знизилася на 5,47% (46 дол.) - до 788 дол. за квартиру на місяць, у жовтні - знизилася на 2,56% (22 дол.) – до 833 дол. за квартиру на місяць, у вересні - знизилася на 0,34% (3 дол.) – до 855 дол. за квартиру на місяць.