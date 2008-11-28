Кабмін ввів держрегулювання ціни на насіння соняшнику

Кабінет міністрів доповнив перелік об`єктів державного цінового регулювання на 2008/2009 маркетинговий рік (із 1 серпня 2008 р. до 31 липня 2009 р.) позицією «насіння соняшнику неподрібнене».

Про ухвалення відповідної постанови на засіданні Кабміну 26 листопада УНІАН повідомив міністр аграрної політики України Юрій МЕЛЬНИК.

Як повідомляв УНІАН, у МінАП вважають, що ухвалення таких змін зумовлено несприятливою ціновою ситуацією на внутрішньому ринку зерна, що проявляється в значному перевищенні пропозиції насіння соняшнику над попитом на нього й різкому зниженні закупівельних цін до рівня, який нижче за собівартість його виробництва.