У Києві судитимуть поліцейського, який гумовим кийком побив інваліда

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, інцидент стався у червні поточного року на території Київського залізничного вокзалу.

«Вбачаючи у діях 32-річного громадянина порушення громадського порядку, тобто дрібне хуліганство, та маючи можливість застосувати щодо правопорушника превентивні заходи, інспектор поліції вийшов за межі наданих йому повноважень та завдав потерпілому (інваліду 1 групи з ампутованими рукою та ногою) кілька ударів гумовим кийком по різних частинах тіла», - йдеться у повідомленні.

Згідно з висновком судово-медичної експертизи, внаслідок незаконних дій поліцейського потерпілому заподіяно легкі тілесні ушкодження.

За результатами досудового розслідування поліцейському повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 365 КК України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу).

У прокуратурі зазначили, що обвинувальний акт стосовно правоохоронця скеровано до Солом’янського районного суду міста Києва для розгляду по суті.