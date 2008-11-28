Реконструкцію НСК «Олімпійський» віддали Київміськбуду

НСК «Олімпійський» та холдингова компанія «Київміськбуд» підписали угоду про проведення будівельно-монтажних робіт з реконструкції стадіону до Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, угоду підписали в. о. гендиректора НСК «Олімпійський» Дмитро ЧЕРНЯВСЬКИЙ та голова правління – президент «Київміськбуду» Петро ШИЛЮК.

За словами міністра молоді та спорту Юрія ПАВЛЕНКА, рішення про визначення «Київміськбуду» генпідрядником реконструкції НСК було прийнято в результаті консультацій, проведених в уряді з керівниками найбільших будівельних компаній України.

«Впевнений, що потужності «Київміськбуду» разом з іншими українськими будівельними компаніями дозволять у визначені терміни представити оновлений суперсучасний стадіон», - сказав міністр.

Він також звернув увагу, що реконструкцію проводитимуть саме українські будівельні організації.

Відповідаючи на запитання про кількість субпідрядників, міністр повідомив, що на демонтажних роботах було 12 таких компаній, і висловив переконання, що при проведенні будівельних робіт їх буде значно більше.

Також Ю.ПАВЛЕНКО повідомив, що до реконструкції буде залучено іноземну компанію консультанта, яка стежитиме за додержанням вимог та норм УЄФА при будівництві стадіону.

Зі свого боку, П.ШИЛЮК подякував уряду за надану довіру і пообіцяв докласти всіх зусиль для успішної реконструкції «Олімпійського».

«Ми спроможні виконати реконструкцію, розробити проект, провести його затвердження і реалізувати», - сказав він.

Безпосередньо будівельні роботи розпочнуться 1 грудня, а їх завершення заплановано у грудні 2010 року.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня Кабінет міністрів України схвалив техніко-економічне обґрунтування реконструкції НСК «Олімпійський» загальною вартістю 2,114 млрд. грн. і дозволив Міністерству у справах сім`ї, молоді та спорту визначити генпідрядника будівельних робіт за процедурою одного учасника.