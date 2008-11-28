Україну намагаються дискредитувати на ринку озброєнь - розвідка

Голова зовнішньої розвідки України Микола МАЛОМУЖ переконаний, що сьогодні робиться все для дискредитації України на ринку озброєнь.

Про це він заявив в інтерв’ю газеті “Україна Молода”, №225 від 28 листопада 2008 року.

За словами М.МАЛОМУЖА, Україна активно шукає партнерів, зацікавлених у нашій продукції. Він наголосив, що минулого року за сприяння розвідки українські виробники підписали контрактів на суму 150 млн. доларів, а цього року – вже на 320 млн. доларів. Голова Служби зовнішньої розвідки зауважив, що це контракти по лінії авіаційних, космічних та інших промислових підприємств. Наразі, за словами М.МАЛОМУЖА, маємо перспективні напрацювання ще на півмільярда доларів, однак через кризу вони дещо гальмуються. Крім того, наголосив він, за рік майже втричі збільшили власні можливості щодо сприяння у реалізації продукції по лінії військово-технічного співробітництва. “І це при тому, що саме у такій чутливій сфері, якою є торгівля зброєю, наразі найбільша конкуренція. І Україна у цій великій конкурентній боротьбі між передовими країнами – США, Росією, державами Євросоюзу має зберегти свої позиції. Хоча нас постійно намагаються дискредитувати: лише останнім часом отримали два потужні інформаційні штурми. Перший – Грузія, другий – “Фаїна””, - сказав голова Служби зовнішньої розвідки України.