На міжбанку долар пішов угору

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань, що триває, – 7,1250/7,3750 грн., ціни на російську валюту піднялися – 0,2510/0,2630 грн., котирування по євро-гривні пішли вгору – 9,2155/9,5490 грн., повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися - 1,2940/1,2942 дол. США (четвер - 1,2905/1,2907).

У четвер, 27 листопада, Нацбанк на ринок не виходив.