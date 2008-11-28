В обмінниках валюти немає досі

Банки поки що не одержували від Національного банку України роз`яснень щодо відміни прийнятих раніше обмежень щодо прив`язки готівкового курсу валют до офіційного.

Як повідомили УНІАН в «Альфа-банку», поки що ніякої інформації щодо відміни прийнятих раніше Нацбанком заходів не було. Зараз в банку можна купити валюту тільки у разі, якщо клієнт відкриє депозит.

Жодних розпоряджень з цього приводу не одержували і в банку «Хрещатик».

В обмінних пунктах валют, розташованих в центрі столиці, на сьогодні не встановлено нові курси продажу-купівлі валют, відповідно, валюти для продажу в наявності немає.

Як повідомляв УНІАН, заступник голови НБУ Олександр САВЧЕНКО заявив вчора, що Національний банк України ухвалив рішення про відміну обмежень на готівковому валютному ринку.

«Рішення ухвалене, воно має бути зараз оформлене, сьогодні, сподіваюся, доведено до банків», - сказав О.САВЧЕНКО.

Він уточнив, що відміняється верхня межа продажу готівкової валюти від офіційного курсу на рівні 1,5%, а також відміняється максимальна маржа на рівні 3%.

За словами О.САВЧЕНКО, в НБУ сподіваються, що такі дії регулятора змусять комерційні банки відмінити комісійні при продажі валют.