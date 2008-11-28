Скандал у «Борисполі»: шаховий кубок зламали, діамант украли

У головному аеропорту країни зник коштовний камінь з кубка, який везли українські шахісти. А сам кубок був понівечений.

На Всесвітній шаховій Олімпіаді, що проходила у Німеччині, українська команда виграла кубок імені відомої грузинської шахістки Нони Гапріндашвілі. Його вручили жіночій і чоловічій збірній за найбільшу набрану кількість очок. Він є сплавом з срібла, позолоченим з боків, з вкрапленим коштовним каменем. За неофіційною інформацією, це був діамант.

Проте після проходження митних процедур в «Борисполі» коштовний камінь зник, а сам кубок був понівечений.

Президент Федерації шахів Віктор Петров заявив, що вже написав заяву в міліцію. Інцидент може перерости в міжнародний скандал і негативно вплинути на імідж країни.

Федерація шахів України в шоці від того, що трапилося і у всьому звинувачує українських митників. Заступник генерального директора з авіаційної безпеки аеропорту «Бориспіль» Михайло Кравець всю провину за пропажу коштовного каменя поклав на вантажників.

Злодії спочатку продавили діамант усередину, а для того, щоб дістати, зламали верхівку самого кубка. Оцінити кубок зараз практично нереально, оскільки він пошкоджений, але потягне трофей приблизно на 10 тисяч доларів і вище, плюс ще ціна самого каменя. Керівництво Федерації шахів України вже звернулося в Міністерство внутрішніх справ України і в Міністерство транспорту з метою розслідування інциденту.

Представники Федерації шахів України летіли маршрутом Дрезден — Франкфурт — Київ. У Дрездені кубок був в ручній поклажі, а у Франкфурті його примусили здати в багаж, після чого в Борисполі українські грабіжники «попрацювали» над кубком.

У аеропорту «Бориспіль» не стали спростовувати інформацію, і заступник генерального директора Михайло Кравець підтвердив, що ця крадіжка дійсно трапилася. Він також розповів, що все керівництво аеропорту в шоці від цього випадку: «Залазити в речі наших пасажирів останнім часом поширене заняття серед вантажників. Ми боремося з цим, але перемогти зло, яке збиралося багато років, зараз важко». Далі проводитиметься розслідування і пошуки зловмисників.

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