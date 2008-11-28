ДАІ попередила «добрих людей»: два місяці почекає, а потім почне карати

До кінця лютого 2009 року співробітник Державтоінспекції не притягуватимуть водіїв до відповідальності за відсутність технічних талонів про проходження технічного огляду автомобіля.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції у Києві начальник Департаменту ДАІ МВС України Сергій КОЛОМІЄЦЬ, відповідаючи на питання журналістів.

«До кінця лютого ми не будемо за це карати, будемо попереджувати: люди добрі, прийдіть і отримайте», - сказав він, зазначивши, що техогляд автомобіля коштує близько 160 грн.

«Думаю, люди не особливо фінансово постраждають, але буде попереджена можливість шахрайства з автомобілем», - додав С.КОЛОМІЄЦЬ.