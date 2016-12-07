Міськрада частково компенсує одеситам кредити на модернізацію багатоквартирних будинків

Як передає кореспондент УНІАН, це передбачає прийнята сьогодні на сесії цільова програма з відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами, органами самоорганізації населення, а також фізичними особами на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції та модернізації багатоквартирних будинків, інших об'єктів житлового фонду Одеси на 2017-2018 роки.

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Загальний обсяг фінансування програми передбачено в обсягу 3,8 млн грн.

Відзначається, що пріоритетним напрямом діяльності міської влади в питанні енергозбереження є здійснення заходів з підвищення енергетичної ефективності інженерних мереж і систем житлового фонду в Одесі, близько 70% якого вимагає повної термомодернізації. За даними розробників програми, економія енергоресурсів при наданні послуг з централізованого опалення в багатоквартирних житлових будинках із встановленим індивідуальним тепловим пунктом становить близько 50% в опалювальний період.

Передбачається, що модернізація систем освітлення в під'їздах будинку дасть змогу знизити витрати на освітлення в 5-8 разів, встановлення сонячних колекторів забезпечить до 50% економії на підігрів води для побуту.

Загалом на території Одеси – 3734 багатоквартирних житлових будинки з централізованим опаленням від КП «Теплопостачання міста Одеси». З них обладнані лічильниками обліку теплової енергії – лише 1379.

Згідно з програмою, відшкодування частини суми кредиту здійснюється на встановлення приладів обліку теплової енергії, обладнання та матеріалів для облаштування індивідуальних теплових пунктів, системи сонячного теплопостачання або гарячого водопостачання, вузлів обліку води тощо.

Відшкодування частини кредиту з бюджету Одеси здійснюється об'єднанням громадян (ОСББ, ЖБК, ОСОН) у розмірі: до 30% від максимального розміру основної суми (тіла) кредиту, але не більше 15 тис. за кредитним договором, на встановлення приладів обліку теплової енергії, що постачається КП «Теплопостачання міста Одеси»; до 20% від максимального розміру основної суми кредиту, але не більше 100 тис. грн за кредитним договором на інші заходи з енергозбереження.

Відшкодування фізичним особам-власникам, а також їх родичам: до 30% від максимального розміру основної суми кредиту, але не більше 4 тис. грн за кредитним договором, на встановлення приладів обліку теплової енергії, що постачається КП «Теплопостачання міста Одеси»; до 20%, але не більше 5 тис. грн – на інші заходи.