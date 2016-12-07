Троян відмовився звітувати про розслідування трагедії в Княжичах у присутності ЗМІ

"Я можу взяти, принаймні, таку відповідальність, але без камери, я готовий доповісти комітету те, що я можу... Але я на камеру не буду говорити", - цитує Трояна 112.ua.

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Як повідомляв УНІАН, комітет Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності контролюватиме хід розслідування кримінального провадження щодо загибелі п’ятьох поліцейських внаслідок перестрілки у селищі Княжичі Броварського району Київської області.

Нагадаємо, за даними ГПУ, 4 грудня у с. Княжичі Броварського району Київської області співробітники Корпусу оперативно-раптової дії (КОРД) Нацполіції, перебуваючи на службі, застосували автоматичну зброю стосовно співробітників Броварського відділу поліції охорони, які разом з двома працівниками Управління оперативної служби Головного управління Національної поліції в м. Києві, теж перебуваючи на службі, застосували автоматичну зброю у відповідь.

Внаслідок стрілянини загинули 5 співробітників поліції.

Кримінальне провадження відкрито за п. 1 ч. 2 ст. 115 (вбивство) Кримінального кодексу України.