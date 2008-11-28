З 1 грудня дорожчають поштові послуги

З 1 грудня 2008 року вводяться в дію нові тарифи на деякі види поштових послуг.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі «Укрпошти».

«Зважаючи на зростання витрат підприємства, деякі тарифи на послуги поштового зв`язку переглянуті в бік підвищення, а саме: пересилання поштових відправлень і посилок з оголошеною цінністю, супутні послуги поштового зв`язку, які, відповідно до законодавства, встановлюються операторами поштового зв`язку», – наголошується в повідомленні.

Рівень підвищення тарифів не вказаний.

Залишилися без змін тарифи на універсальні послуги поштового зв`язку, до яких відносяться послуги з пересилання по Україні та в її межах простих і замовних листів, бандеролей, а також посилок без оголошеної цінності масою до 10 кг.

При цьому для забезпечення конкурентоспроможності підприємства і залучення ширшого кола споживачів, а також враховуючи результати маркетингових досліджень ринку фінансових послуг, встановлений єдиний рівень тарифів за простий і електронний переказ грошей (поштовий переказ) за кордон. Рівень тарифів на електронний переказ грошей на суму до 500 грн. включно знижений із 7% до 6%, на суму від понад 500 грн. до 1000 грн. – із 6% до 5%; на суму понад 1000 грн. – з 5% до 4% від суми переказу.

Як повідомляв УНІАН, 10 червня ц.р. Національна комісія з питань регулювання зв`язку (НКРЗ) прийняла рішення «Про затвердження граничних тарифів на універсальні послуги поштового зв`язку», згідно з яким передбачалося підвищення тарифів на послуги з пересилання письмової кореспонденції в межах України і посилок без оголошеної цінності масою до 10 кг в країни СНД в середньому на 40%.