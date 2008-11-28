У Тимошенко чекають ще одного кредиту - $500 мільйонів

Рада директорів Світового банку планує схвалити рішення про виділення Україні 500 млн. доларів 23 грудня. Ця сума є третім траншем СБ на політику розвитку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив віце-прем`єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ після зустрічі з віце-президентом Світового банку по регіону Європи і Центральної Азії Шигео КАЦУ.

У свою чергу, на прес-конференції Ш.КАЦУ зазначив, що кредит планується надати на 30 років.

“Сподіваюся, що Рада директорів банку ухвалить рішення до Різдва”, - додав він.

Ш.КАЦУ також уточнив, що кошти будуть призначені для покриття дефіциту Державного бюджету України.

Також сторони констатували, що робота України зі Світовим банком йде плідно, зокрема, це полягає в можливій майбутній підтримці банківського сектору, а також виділенні коштів на реконструкцію автодороги Київ-Харків, а також на розвиток транспортної інфраструктури, зокрема залізниць. Плануються також інвестиції в модернізацію енергетичного сектору.

Нагадаємо, раніше директор СБ у справах України, Білорусі і Молдови Мартін РАЙЗЕР, кажучи про надання третього траншу кредиту на політику розвитку, зазначав, що до ключових реформ, для підтримки яких будуть надані кошти, зокрема відноситься підвищення тарифів на комунальні послуги, що забезпечить стабільну базу для надання цих послуг завдяки зменшенню фінансових витрат; посилення прозорості у фінансовому і корпоративному секторах – зокрема, завдяки новому закону про акціонерні товариства і перегляду законодавства про держзакупівлі.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада на засіданні Кабміну прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО повідомила, що Україна підписала зі Світовим банком угоду про виділення кредиту у розмірі 3 млрд. грн. на 30 років для покриття дефіциту Держбюджету.

«Сьогодні підписана угода зі Світовим банком на залучення на 30 років 3 млрд. грн. для покриття планового дефіциту бюджету, і це найкраще запозичення з тих, які брали уряди для покриття дефіциту держбюджету, оскільки вартість цих грошей до 5% річних і на 30 років», - сказала вона.

Прем`єр зазначила, що таким чином можна вважати, що дефіцит Держбюджету «закривається нормально», і співпраця зі Світовим банком йде успішно.

“Це стабілізує бюджетну політику, стабілізує фінансування витрат бюджету і дає можливість виконати ту частину закону про бюджет, яка передбачає покриття дефіциту і фінансування за рахунок цього витрат”, - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що умовою надання кредиту було ухвалення закону про держзакупівлі.

Нагадаємо, 13 листопада директор Світового банку по Україні, Білорусі і Молдові Мартін РАЙЗЕР у ході зустрічі з прем`єр-міністром Ю.ТИМОШЕНКО заявив, що СБ готовий активізувати співпрацю з Україною, зокрема для нормалізації ситуації в банківській сфері.

За його словами, важливо й те, щоб розширення співпраці України і СБ проходило не тільки з метою протистояти кризі, але й для реалізації проектів, що дозволяють укріпити економіку України і сприяти її розвитку.

Зі свого боку, Ю.ТИМОШЕНКО заявила про прагнення України активізувати співпрацю зі Світовим банком.

За її словами, починаючи з 1992 року, МБ надав Україні у вигляді інвестицій і підтримки бюджету 5 млрд. дол.

Зазначимо, Міжнародний валютний фонд схвалив рішення про виділення Україні стабілізаційного кредиту в обсязі 16,43 млрд. доларів США з метою укріпити довіру у фінансовому секторі і допомогти економіці країни, потерпілій в результаті світової фінансової кризи. Програма розрахована на два роки. Національний банк вже одержав перший транш кредиту МВФ у розмірі 4,5 млрд. доларів для підтримки стабільності національної валюти і рекапіталізації банків.

18 листопада перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК заявив, що Світовий банк і Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) можуть взяти участь у формуванні Стабілізаційного фонду.

Він зазначив, що згідно із законодавством, джерелами формування Стабфонду можуть виступати як кошти від приватизації і розміщення цінних паперів, так і кошти зовнішнього фінансування.