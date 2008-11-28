Завтра в Донецьку почнуть їздити агітавтомобілі

Завтра в Донецьку почнуть їздити агітаційні автомобілі із закликом до населення заплатити борги за опалення і гарячу воду.

Як повідомляє комунальний портал Донецької міськради, автомобілі їздитимуть по житлових масивах і через гучномовці транслюватимуть аудіозапис із закликом до жителів погасити борги за опалення і гарячу воду.

На підприємстві «Донецькміськтепломережа» пояснили, що у такий спосіб комунальники сподіваються підвищити рівень платежів населення, який на даний час є загрозливо низьким. З 9 районів міста найгірше платять за опалення і гарячу воду в Петровському районі Донецька – 44,7%. У Кіровському районі рівень оплати 51%, в Куйбишевському - 59,2% і в Київському - 61,9%.

У тепломережі знов говорять про те, що падіння платежів населення може залишити донецькі котельні без газу. «Зараз – кінець місяця, і в найближчі дні нам потрібно зробити останні платежі за енергоносії. Якщо жителі не візьмуться за розум, робити ці платежі буде нічим», - відзначив перший заступник директора КП «Донецькміськтепломережа» Олександр СЕМЧЕНКО.