Кабмін пропонує скасувати експортне мито на соняшник

Уряд днями зареєстрував у Верховній Раді законопроект про запровадження ряду заходів, спрямованих на подолання наслідків впливу світової фінансової кризи на вітчизняний агропромисловий комплекс.

У документі, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН, зокрема, пропонується скасувати до 1 вересня 2009 року експортне мито на насіння соняшнику за умови вивезення його безпосередньо сільгосптоваровиробниками чи закупівлі насіння в аграріїв за цінами не нижче мінімальних.

Кабмін уже ввів регулювання цін на насіння соняшнику, і, найімовірніше, мінімальна ціна на цю культуру складе 1,7 тис. грн. за тонну.

Ці ініціативи викликані тим, що при собівартості виробництва насіння соняшнику в 1,5-1,7 тис. грн. за тонну сьогодні аграрії продають його переробникам по 1,1-1,2 тис. грн. за тонну. Інших ринків збуту у сільгоспвиробників немає, оскільки при експорті діє загороджувальне мито в 14% від контрактної вартості, а з 1 січня 2009 року воно знизиться до 13%.

Як вплинуть ці зміни на олійно-жирову галузь країни і на вартість продукції для споживача, УНІАН запитав у експертів і провідних виробників. З їх думкою можна ознайомитися в статті на сайті «УНІАН. Економіка».