Київрада відхилила протести прокуратури

Київська міська рада відмовилась задовольнити протест виконуючого обов’язки прокурора Києва щодо скасування низки рішень про передачу під приватну забудову землі у провулку Бастіонному в Печерському районі столиці.

Протест був розглянутий депутатами Київради на засіданні сесії 27 листопада.

Прокуратура вимагала скасувати рішення Київради, прийняті на засіданні сесії 28 серпня ц. р., що стосуються передачі фізичним особам землі у приватну власність для будівництва житлових будинків та господарських будівель за адресами: пров Бастіонний №№7-в, 11-а, 5-в, 13-а, 13-б, 9-б, 9-а, 7-г, 7-б, 11-в, 11-б, 5-г.

Ці рішення, стверджує прокуратура, прийняті всупереч чинного законодавства. Зокрема, зазначені земельні ділянки межують з територією парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва національного значення – Національного ботанічного саду ім. Гришка Національної академії наук. Згідно із законодавством, навколо парка-пам’ятки має бути охоронна зона, на якій не дозволяється будь-яке будівництво, що негативно впливає на характер ландшафту.

У прийнятому вчора рішенні Київрада зазначає, що “вважає неможливим задоволення“ протесту в.о. прокурора Києва, оскільки рішення про передачу земельних ділянок приймались в межах повноважень та у спосіб, передбачений Конституцією України.

Довідка УНІАН. Рішеннями Київради від 28 серпня ц.р. фізичним особам у приватну власність передано загалом 1,09 га землі у пров. Бастіонному.

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Київська міська рада також відмовилась задовольнити протест заступника прокурора міста Києва, у якому він вимагав скасувати рішення про передачу комерційній структурі 6 гектарів землі під забудову на острові Жуків .

“Київська міська рада, розглянувши протест заступника прокурора міста Києва від 26.09.2008 на рішення Київради від 21.12.2006 “Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю “АВ-Медгруп” земельної ділянки для влаштування реабілітаційно-оздоровчого центру, зони відпочинку на о.Жуків у Голосіївському районі Києва”, вважає неможливим його задоволення”, - зазначено в рішенні Київради.

У протесті прокуратури наголошувалось, що вищезазначене рішення Київради прийнято всупереч вимогам чинного законодавства, зокрема, було порушено норми Земельного кодексу України - не отримано згоду на розробку проекту відведення землі та не погоджено його у відповідних органах, а висновки, які містяться в проекті відведення, видані на стадії попереднього погодження проекту. Крім того, на сьогодні немає детального плану зазначеної території, не розроблено містобудівне обґрунтування, а також не враховані зауваження експертизи щодо проекту землеустрою.

У відповідь на це у Київраді зазначають, що рішення про передачу “АВ-Медгруп” землі прийняте в порядку, встановленому чинним законодавством України, за наслідками розгляду проекту відведення земельної ділянки, який, згідно з Земельним кодексом, погоджено з низкою відповідних управлінь та отримав висновок державної експертизи землевпорядної організації. Депутати також зазначають, що нормами чинного законодавства України та спеціальним законом у сфері врегулювання земельних відносин не заборонено відведення землі у випадку відсутності розробленої та затвердженої містобудівної документації.

Як повідомляв УНІАН, Київрада своїм рішенням від 21 грудня 2006 р. передала ТОВ “АВ-Медгруп” у довгострокову оренду земельну ділянку на о.Жуків площею 6 га, у тому числі 3,29 га в межах прибережної захисної смуги. Цим рішенням Київрада внесла зміни до Програми розвитку зеленої Києва до 2010 р. та концепції формування зелених насаджень, виключивши з переліку територій природно-заповідного фонду зазначену земельну ділянку.

27 жовтня ц.р. прокуратура столиці повідомила, що за її протестом припинено знищення зелених насаджень на Жуковому острові в Голосіївському районі столиці. У повідомленні зазначалось, що на виконання рішення Київради про передачу ТОВ “АВ-Медгруп” в оренду на 10 років земельної ділянки загальною площею 6 га для облаштування реабілітаційно-оздоровчого центру і зони відпочинку на острові Жуків, було підписано розпорядження Київської міської державної адміністрації, яким землекористувачу дозволено знести 2179 дерев та 3079 кущів.