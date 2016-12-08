На Дніпропетровщині вкрали мільйон під час ремонту трубопроводу

У Дніпропетровській області викрили розкрадання бюджетних коштів у великих розмірах при будівництві трубопроводу водопостачання. Про це повідомили у прес-службі Управління захисту економіки у Дніпропетровській області.

Зазначається, що на будівництво трубопроводу водопостачання двох сіл м. Павлограду було виділено майже 6 мільйонів гривень.

«У грудні 2013 року посадовими особами підприємства-виконавця робіт та відповідальними за технічний нагляд особами, було підписано акти виконаних робіт, до яких внесено неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт, які фактично дороблені не були», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що через завищення обсягів фактично проведених робіт, було здійснено розкрадання бюджетних коштів на суму понад мільйон гривень.

За даним фактом слідчим відділом Дніпровського ВП ГУНП області відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5-ти до 8-ми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Наразі встановлюються особи, які можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, якість та обсяг виконаних робіт. Слідчі дії тривають.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Дніпропетровській області посадовців держпідприємства «Криворізька теплоцентраль» підозрюються у привласнені державних коштів.

Встановлено необґрунтованість включення до складу тарифів на послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води для населення сум витрат на автоматизовану обробку платежів.

Загалом люди переплатили за "комуналку" більше 55 мільйонів.