На Дніпропетровщині люди переплатили за "комуналку" більше 55 мільйонів

За цим фактом проводиться досудове розслідування, передає «34.ua».

У прокуратурі області зазначили, що висновками судово-економічної експертизи, призначеної і проведеної в рамках вказаної кримінальної виробництва, встановлено необґрунтованість включення до складу тарифів на послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води для населення сум витрат на автоматизовану обробку платежів.

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"Це призвело до необґрунтованого завищення планових витрат на зазначені комунальні послуги на плановий 2016 рік, що компенсується за рахунок населення на 10,5 млн грн. Також експертизою встановлено, що в результаті необґрунтованого завищення тарифів протягом 2013-2016 років споживачами були надмірно сплачені державному підприємству «Криворізька теплоцентраль» понад 11,5 млн грн", - зазначили у прокуратурі.

Такі ж порушення виявлені при затвердженні тарифів на послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води комунального підприємства «Криворіжтепломережа» та послуги на централізоване водопостачання та водовідведення комунального підприємства «Кривбасводоканал» - якими протягом 2013-2016 років незаконно отримано від населення понад 43,3 млн грн.

Досудове розслідування в зазначеному кримінальному провадженні триває.