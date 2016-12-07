У Дніпрі вимагають "ліквідувати бариг", які торгують валютою у центрі міста

16:01, 07 грудня 2016
Суспільство
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У тексті петиції зазначається, що поліція на торгівлю не звертає уваги.

Американські долари / REUTERS

У Дніпрі мешканці міста вимагають заборонити торгівлю валютою у центрі міста на розі вул. Центральної та вул. Мономаха. Відповідну петицію зареєстрували в Єдині системі місцевих петицій.

У тексті зазначається, що поліція не реагує на проблему торгівлі валютою.

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«Ця проблема в нашому місті існує дуже давно. Нажаль, дніпровська поліція не звертає на це ніякої уваги. Цих мінял можна побачити не озброєним оком, вони у відкриту стоять с пачками грошей і вільно ухиляються від оподаткування розвиваючи та укріплюючи "чорний валютний ринок". Тому я звертаюсь до міської ради вирішити цю проблему та розплющити очі дніпровській поліції, а саме Кіровському відділенню», - йдеться у тексті петиції.

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Теги: #поліція#Дніпро#валюта