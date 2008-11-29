Злочинці в масках пограбували комп'ютерний клуб у Шостці
17:41, 29 листопада 2008Суспільство
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Вживаються заходи для розшуку
У Шостці Сумської області злочинці в масках пограбували комп`ютерний клуб.
Як повідомило УНІАН джерело в правоохоронних органах, зловмисники увірвалися до приміщення, зв`язали адміністратора, оволоділи грошима в сумі 15 тис. грн. і втекли.
За даним фактом проводиться комплекс оперативних заходів для розшуку злочинців.
Як повідомляв УНІАН, нещодавно в Конотопі зловмисники в масках пограбували автозаправну станцію. Тоді постраждали двоє працівників АЗС.
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