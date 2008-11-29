Тимошенко проведе нараду

Тема: розвиток мережі доріг

У понеділок, 1 грудня, о 9:30 під головуванням прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО відбудеться обговорення інфраструктурних проектів розвитку мережі доріг. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кабінету міністрів. Вхід до Будинку уряду – з вул. Грушевського, 12/2, перший під’їзд, 7-й поверх. Акредитація (до 17-ї години 30 листопада) за телефонами: 256-65- 71, 8050 385-55-21, 8067 230-17-05, 8063 238-82-28, 8067 659-52-40

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