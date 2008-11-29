Україна не хоче переводити стрілки, придбані в Росії

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ухвалила рішення «Про продовження дії антидемпінгових заходів з імпорту в Україну стрілочних переведень походженням з Російської Федерації».

Про це говориться в повідомленні комісії, опублікованому сьогодні в газеті «Урядовий кур’єр».

У повідомленні наголошується, що таке рішення було ухвалене 26 листопада відповідно до положень Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту».

Зокрема, комісія розглянула подані Мінекономіки звіт, матеріали і висновки про результати проведення перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту до України стрілочних переведень походженням з Російської Федерації у зв`язку із завершенням терміну їх застосування, і за результатами розгляду встановила: в період дії остаточних антидемпінгових заходів імпорт товару в Україну був нерепрезентативним; в період дії антидемпінгових заходів усунення шкоди національному товаровиробникові було лише частковим; достатні підстави того, що припинення дії антидемпінгових заходів призведе до відновлення імпорту товару до України за демпінговими цінами, що заподіюватиме шкоду національному товаровиробникові; національні інтереси потребують продовження дії антидемпінгових заходів.

Рішення комісії набуває чинності з дня публікації цього повідомлення.

Як повідомляв УНІАН, у травні 2002 року Україна ввела остаточне антидемпінгове мито на імпорт стрілочних переведень для залізничного транспорту з Росії у розмірі 59,4% митної вартості товару. Мито було введене строком на 5 років.

27 вересня цього року Україна продовжила дію антидемпінгового мита на імпорт стрілочних переведень з Росії.