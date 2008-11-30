Світова криза не зашкодить китайському експорту

Китайський експорт в 2009 році зросте на 15% попри глобальну фінансову кризу, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Сіньхуа.

"Справді, багато виробничих баз КНР постраждали від падіння замовлень за кордоном на традиційні товари китайського експорту, такі як текстиль, взуття й аксесуари", - зазначив експерт Академії міжнародних торговельно-економічних відносин при Мінкомерції Мей Сіньюй.

"Натомість далі зростають постачання зарубіж електронної продукції. Доки ця ситуація зберігається, китайський експорт сильно не постраждає", - запевняє він. За перші 10 місяців 2008 року об`єм поставленої за рубіж електронної продукції з КНР досяг 288 мільярдів доларів. Це майже чверть загальної вартості китайського експорту, який за той же період перевищив позначку 1,2 трильйона доларів.

Крім того, експерт вважає, що багато транснаціональних компаній на тлі кризи активізують перенесення виробництва в КНР для зниження витрат. Це також позитивно позначиться на китайському експорті.

Зростанню зарубіжних постачань з Китаю також сприятиме підвищення ставок повернення податку на експорт. Держрада КНР вже ухвалила рішення про підвищення з 1 грудня частини податку, що має повертатися, на експорт 3,77 тисячі видів товарів, або 27,9% всій експортній товарній продукції. Також було оголошено про скасування експортного податку на деякі види хімічної і металургійної продукції і зерно.