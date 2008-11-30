На Донеччині українською мовою навчаються 40% школярів

У Донецькій області в денних загальноосвітніх школах в цьому навчальному році державною мовою навчається 40,2% школярів, що на 3,8% більше, ніж минулого року.

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні статистики в Донецькій області, українською мовою навчання ведеться в 343 денних школах області.

При цьому питома вага тих, хто навчається державною мовою, у початкових класах вища. Якщо в старших класах цей показник становить 31,5%, то серед першокласників – 54,7%.

У міських школах українською мовою навчаються 36,8% всіх школярів, в сільській місцевості – 71,4%.