Минулої доби в Україні сталося 641 ДТП
11:48, 30 листопада 2008Суспільство
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Загинуло дев’ять осіб
В Українi впродовж минулої доби внаслідок дорожньо-транспортних пригод загинуло дев’ять осіб і ще 118 отримали травми.
Про це УНІАН повідомили у Департаменті Державної автоінспекції Міністерства внутрішніх справ України.
Всього ж, за інформацією ДАІ, протягом доби в Україні сталося 641 ДТП, у тому числi 6 із них скоєно з вини водiїв, які керували транспортними засобами у нетверезому стані.
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