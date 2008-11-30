Минулої доби в Україні сталося 641 ДТП

В Українi впродовж минулої доби внаслідок дорожньо-транспортних пригод загинуло дев’ять осіб і ще 118 отримали травми.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті Державної автоінспекції Міністерства внутрішніх справ України.

Всього ж, за інформацією ДАІ, протягом доби в Україні сталося 641 ДТП, у тому числi 6 із них скоєно з вини водiїв, які керували транспортними засобами у нетверезому стані.