МЗС України поки не підтверджує інформацію про домовленість з піратами

Міністерство закордонних справ України поки не може підтвердити інформацію про домовленість з піратами Сомалі щодо звільнення судна Faina.

В неділю агентство Франс Прес повідомило зі столиці Сомалі Могадішо з посиланням на представника угруповання піратів Сомалі про досягнення домовленості про звільнення судна Faina, яке утримувалося ними понад два місяці. Згідно повідомленню, судно буде звільнено "незабаром".

Як повідомляв УНІАН, судно Faina, що перевозило 33 танки Т-72 та інше озброєння, було захоплене піратами біля узбережжя Сомалі 25 вересня. На судні перебував екіпаж у складі громадянина Латвії, трьох росіян і 17 громадян України. Капітан судна - громадянин Росії Володимир Колобков - помер від серцевого нападу. Судно знаходиться під спостереженням кількох американських кораблів, завдання яких - не допустити вивантаження зброї на берег.

Раніше прес-служба МЗС України не раз повідомляла, що переговори про звільнення Faina ведуться постійно, але подробиці їх не розкривалися.

У п`ятницю керівник служби зовнішньої розвідки України Микола МАЛОМУЖ заявив, що він сподівається на завершення переговорів з піратами вже найближчим часом.