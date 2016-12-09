На Луганщині викрили мережу інформаторів терористів "ЛНР" (відео)

У рубіжному, що на Луганщині, СБУ викрила трьох учасників мережі інформаторів терористичної організації "ЛНР».

У повідомленні зазначається, що інформатори збирали дані для ватажків одного з "казачіх угруповань" т.зв. "ЛНР".

За завданням кураторів зловмисники передавали інформацію про місця дислокації, переміщення військової техніки і особового складу Збройних Сил України та підрозділів антитерористичної операції.

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«Під час обшуків за місцями проживання інформаторів співробітники спецслужби вилучили мобільні телефони з доказами передавання інформації представникам незаконних збройних формувань терористів», - йдеться у повідомленні.

«Прошу мешканців Луганської області не піддаватись на провокації бойовиків», - сказав один із затриманих, додавши «прошу пробачення у всього українського народу».

Інший інформатор розповів, що передавав інформацію своєму знайомому бойовику в "ЛНР" на прізвисько "Пікассо".

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.